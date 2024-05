Dutty Beagle torna con “La Ventana”: un viaggio musicale tra Cilento, Sud del Mondo e Andalusia

Il cantautore cilentano Dutty Beagle torna sulla scena musicale con il nuovo brano “La Ventana”, un viaggio sonoro che unisce le sue radici cilentane con le sonorità del Sud del Mondo, del flamenco andaluso e delle percussioni afro-cubane.

Un cambio di passo rispetto ai lavori precedenti

“La Ventana” rappresenta un netto cambio di passo rispetto ai lavori precedenti di Dutty Beagle, caratterizzati da un reggae preponderante. Il brano segna un ritorno al cantautorato folk, pur mantenendo la contaminazione con generi musicali diversi.

Influenze folk, world e andaluse

Le influenze folk e world sono evidenti sin dalle prime note di “La Ventana”. Il brano è stato realizzato con la collaborazione di Pantaleo Rizzo (chitarra) e Antonio De Leo (percussioni), musicisti che hanno arricchito il sound con sonorità flamenco-andaluse e afro-cubane.

Un inno al cambiamento

Il testo di “La Ventana” racconta la storia di una giovane ragazza soffocata da una quotidianità alienante e da un ambiente di lavoro privo di umanità. Il brano è un inno al cambiamento e alla riscoperta delle piccole cose, un invito a non rinunciare mai ai propri sogni.

Registrato all’Hexagonlab Studio di Vallo della Lucania

“La Ventana” è stata registrata all’Hexagonlab Studio di Vallo della Lucania da Edoardo Di Vietri e vede la collaborazione di un nutrito gruppo di musicisti: Pantaleo Rizzo (chitarre), Antonio De Leo (percussioni), Pietro Lorenzotti (basso), Denis Citera (batteria), Adriano Palmieri (tromba), Antonio Reda e Roberto Sergi (trombone). Il brano è stato mixato e masterizzato da Carlos Avatar (El Tercero Studio, Barcellona).

Biografia di Dutty Beagle

Dutty Beagle è un cantautore originario di Marina di Camerota, considerato uno dei maggiori esponenti della scena reggae cilentana. Ha all’attivo due album, “Repubblica delle Cucozz” del 2015 (con importanti collaborazioni con artisti come Nicola Caso, Oz Real e Leo In) e “La campagna del rumore” del 2018.

Il suo singolo “Cilentoland” è stato selezionato come colonna sonora per una puntata di “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese ambientata nel Cilento. Dutty Beagle è conosciuto per i suoi live coinvolgenti e per la sua capacità di interagire con il pubblico, creando un’atmosfera di festa e condivisione.