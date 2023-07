“Arrivati in Italia i Piccoli Ambasciatori di Pace Saharawi”: ad agosto raggiungeranno Agropoli

Sono arrivati in Italia i piccoli ambasciatori di pace Saharawi, pronti a diffondere il loro messaggio di pace nelle città italiane per i prossimi due mesi. Nonostante siano lontani dal deserto del Sahara, durante il periodo più caldo e critico dell’anno, questi coraggiosi bambini saranno ospitati in famiglie e strutture gestite da associazioni e comuni su tutto il territorio italiano. Durante la loro permanenza, saranno organizzati incontri e feste nelle comunità al fine di sensibilizzare le persone sulla causa Saharawi.

Ecco il programma d’accoglienza

Il programma di accoglienza prevede una completa valutazione sanitaria, cure mediche, attività artistiche e ludiche, musica, teatro e sport. Il gruppo composto da 13 bambini e 2 accompagnatori, che arriveranno ad agosto ad Agropoli, è già giunto in Italia. Nel mese di luglio, i bambini saranno ospiti dell’associazione “Bambini Senza Confini” di Napoli, nella città di Quarto, per poi spostarsi a Cellole e infine raggiungere Agropoli il primo agosto.

Durante il loro soggiorno nella pittoresca cittadina cilentana, i bambini avranno l’opportunità di completare le visite mediche iniziate a Napoli, grazie alla disponibilità di professionisti di strutture sia pubbliche che private. Inoltre, parteciperanno ad incontri istituzionali nei paesi del Cilento e potranno godere di momenti di svago offerti dalle associazioni locali.

L’amore del Cilento per i bambini saharawi

Numerosi esercenti hanno già manifestato la volontà di ospitare i bambini; una volta di più, il cuore del popolo cilentano dimostra la sua generosità e prontezza ad aiutare chi ne ha bisogno. Auguriamo ai volontari dell’Associazione Bambini Senza Confini un’accoglienza splendida e non vediamo l’ora di incontrarvi ad Agosto ad Agropoli.

L’Associazione Piccoli Ambasciatori di Pace di Agropoli si prepara quindi ad accogliere i bambini saharawi dal primo al venti agosto, dando inizio all’emozionante programma di accoglienza per l’anno 2023.