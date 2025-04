A Capaccio inaugura il comitato elettorale del candidato sindaco Gaetano Paolino. L’appuntamento è per domenica 13 Aprile

Il candidato a Sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino inaugurerà domenica 13 aprile, alle ore 18.00, il Comitato Elettorale in via Magna Grecia 335 a Capaccio Scalo.

Il comitato elettorale

Sarà un vero e proprio laboratorio di idee, un luogo dove tutti i cittadini potranno incontrarsi, discutere, confrontarsi, una sede nata per accogliere proposte e suggerimenti. Sviluppo del turismo, delle imprese, dell’agricoltura, attenzione alle fasce più fragili, legalità, rilancio urbanistico, valorizzazione dei siti culturali, riequilibrio finanziario, sono solo una parte del programma elettorale che sarà presto presentato alla città. Il comitato diventerà luogo di incontro e confronto per i cittadini interessati a contribuire attivamente – con il loro sostegno – alla crescita della comunità di Capaccio Paestum.

Le dichiarazioni

“L’obiettivo – spiega il candidato Gaetano Paolino alla vigilia dell’inaugurazione – è far diventare la nuova sede un punto di riferimento anzitutto per coloro che hanno diffidenza verso la politica, per i giovani che hanno tante idee, per i meno giovani che possono fare da guida a questa comunità. Insomma, sarà la “casa” di candidati e cittadini per tutta la campagna elettorale. Uno spazio che sarà il centro operativo delle attività politiche della coalizione e della programmazione dell’agenda che porterà alla presentazione di liste con candidati che possano rappresentare al meglio tutta la città”.