Paura sulla SS18 a Capitello, scontro tra due auto: ragazza in ospedale

Un violento incidente stradale si è verificato la notte scorsa, intorno alle ore 3:30, lungo la Strada Statale 18, nella frazione costiera di Capitello. Una Lancia Y con a bordo due ragazze, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada ed ha impattato un’autovettura, modello Citroën C1, ferma ai bordi della carreggiata.

L’incidente e i soccorsi

Uno scontro terribile che ha causato lo scoppio dell’airbag e il ferimento di una delle due ragazze che si trovava all’interno della Lancia Y. Motivo per il quale la malcapitata si è recata presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri per le dovute cure del caso.

Fortunatamente sembra che la giovane abbia riportato solamente lievi ferite. Nessuna complicanza invece per l’altra ragazza che era nell’abitacolo.

Indagini sulla dinamica dell’incidente sulla SS18

Sul posto necessario è stato l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sapri, guidati dal Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco. I militari dopo avere prestato i primi soccorsi hanno proceduto con i necessari rilievi del caso che stabiliranno l’esatta dinamica di quanto accaduto.

La fuoriuscita dell’autovettura dalla carreggiata potrebbe essere attribuita alla forti piogge che anche nella nottata di ieri si sono abbattute su tutto il Golfo di Policastro.