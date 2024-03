I Gladiatori Cilentani conquistano la Acea Run Rome Marathon 2024!

Domenica 17 marzo 2024, la Capitale italiana è stata invasa da un fiume di persone festanti in occasione della Acea Run Rome Marathon. Con oltre 19.000 iscritti alla maratona, la manifestazione ha stabilito un nuovo record per il più alto numero di finisher in Italia. A questi si aggiungono oltre 20.000 iscritti tra staffetta e fun run, per un totale di 40.000 partecipanti complessivi.

I Gladiatori Cilentani tagliano il traguardo

Tra i migliaia di finisher, c'erano anche gli atleti della ASD Libertas Agropoli, conosciuti come i “Gladiatori Cilentani”. Gaspare Stirone, Pierfrancesco Pasca, Vincenzo Graziuso, Luigi Murino e Vincenzo Chieffallo hanno completato la gara con grinta e tenacia, dimostrando ancora una volta la loro passione per lo sport e la loro dedizione. Per Vincenzo Chieffallo, questa è stata addirittura la decima maratona!

Un percorso mozzafiato attraverso la storia di Roma

I maratoneti hanno attraversato correndo l'intera città, immergendosi nella bellezza e nella storia di Roma. Dal Colosseo a Piramide, passando per San Paolo fuori le mura, il lungotevere e lo spettacolo di piazza San Pietro, i runners hanno vissuto un'esperienza indimenticabile. Il percorso li ha poi condotti verso lo Stadio dei Marmi, per poi rientrare verso il centro città, passando per piazza Navona, via del Corso, piazza del Popolo, piazza di Spagna. Ultimi chilometri tra Circo Massimo e Terme di Caracalla, per poi costeggiare il maestoso Colosseo ed arrivare al traguardo sui Fori Imperiali.

Un'entusiasmante giornata di sport e amicizia

Oltre alla gara in sé, la Acea Run Rome Marathon è stata anche un'occasione per gli atleti agropolesi di vivere una giornata di sport, divertimento e amicizia. Come da tradizione, i “Gladiatori Cilentani” hanno portato in giro con orgoglio i colori della loro città, dimostrando ancora una volta il loro forte senso di appartenenza e la loro passione per la corsa.

S.P.Q.R. ergo Sono Pazzi Questi Runners!

E come dicevano gli antichi romani: “S.P.Q.R. ergo Sono Pazzi Questi Runners!”. Un motto che ben rappresenta lo spirito goliardico e la tenacia di questi atleti che, con il loro entusiasmo, contagiano tutti coloro che li incontrano.