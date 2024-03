Bonus pubblicità 2024: domande fino al 2 aprile. Credito d’imposta del 75%

Il 2024 porta con sé l’opportunità per le imprese e i lavoratori autonomi di accedere al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari. Questo incentivo, noto come Bonus Pubblicità 2024, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, inclusa la versione online e incluse le tv. Il limite massimo di spesa ammesso è di 30 milioni di euro, come stabilito dall’articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.

Proroga della scadenza

La scadenza originariamente fissata per il 31 marzo 2024 per l’invio della “Comunicazione per l’accesso” è stata prorogata al 2 aprile 2024 (per evitare la concomitanza con le festività pasquali)

Chi può accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, inclusa la versione online, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. È necessario che il valore degli investimenti superi di almeno l’1% gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al Registro dell’Operatore di Comunicazione (ROC), nonché sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale o presso il ROC e dotati di Direttore responsabile.

Modalità di presentazione delle domande

Per presentare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta, è necessario accedere ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”. È possibile accedere alla procedura utilizzando SPID, CNS o CIE.

Il credito d’imposta è considerato un aiuto automatico, e viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, a condizione che sia rispettato il requisito dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’anno precedente.

Richiesta informazioni

Per ulteriori informazioni sulla “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta pubblicitario, è possibile consultare il sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (DIE) o la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata al Bonus Pubblicità 2024. Qui sono disponibili il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione, costantemente aggiornate.

InfoCilento è una testata giornalista con tutti i requisiti per poter accedere al bonus pubblicità.