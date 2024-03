Dal digital alla sostenibilità: tante opportunità per il futuro turistico del Cilento

Il mondo sta cambiando rapidamente e tanti nuovi temi si sono affacciati in questi ultimi anni nelle discussioni sul futuro del turismo. Dall’uso delle tecnologie digitali fino al marketing esperienziale e alle problematiche legate alla sostenibilità ambientale, si sono infatti aperti diversi fronti interessanti, che spingono enti pubblici e operatori turistici a guardare avanti per non perdere competitività rispetto agli altri territori. Ciò vale ancor di più per quelle aree che, pur con il loro fascino, pagano dazio a problemi di natura strutturale e organizzativa, come il Cilento. Diverse sono le opportunità per la crescita e il rafforzamento dell’industria turistica locale, che possono promuovere esperienze autentiche e più rispettose dell’ambiente trasformando il Cilento in una meta fortemente attrattiva: vediamo dunque meglio in quale direzione andrebbero diretti investimenti e iniziative.

Il peso della Digital Transformation nel turismo cilentano

La trasformazione digitale è uno degli elementi chiave del futuro globale, anche in ottica turistica: è per questo motivo che il Cilento, così come già fatto in molte altre zone, dovrebbe lavorare con forza proprio sull’adozione di tecnologie innovative, che possano arricchire l’offerta turistica e migliorare l’esperienza complessiva per i viaggiatori. In questi anni abbiamo visto come, sia in ambito turistico che in altri campi, soluzioni come l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale, la blockchain e le piattaforme di prenotazione online siano state in grado di migliorare significativamente l’accessibilità dei servizi: pensiamo, per esempio, a quanto accaduto nel settore dei giochi, con i casino online e le poker room digitali che proprio sfruttando alcune di queste tecnologie sono riusciti a garantire una maggiore qualità e interattività delle proposte, elevati livelli di personalizzazione e persino più sicurezza nelle transazioni.

In maniera similare, un corretto utilizzo del digitale supportato da adeguate strategie di marketing potrà essere un’importante leva per migliorare la visibilità delle strutture ricettive locali, senza contare quanto potrà fare l’implementazione di soluzioni smart per la gestione del territorio e dei servizi turistici nell’ottica di ottimizzare l’esperienza complessiva dei visitatori.

Sostenibilità ambientale e turismo responsabile

La sostenibilità è un altro importante tema al centro delle strategie per il futuro turistico di molte zone d’Italia, Cilento incluso, che potendo vantare un enorme patrimonio naturalistico può puntare sulla conservazione dell’ecosistema come elemento di differenziazione unico. In quest’ottica, le iniziative di turismo sostenibile meritano di essere promosse attivamente: l’adozione di pratiche eco-compatibili, la gestione responsabile delle risorse naturali e la sensibilizzazione dei visitatori sui temi ambientali devono diventare elementi cruciali per preservare la bellezza del Cilento per le generazioni future e trasformarla, già da oggi, in una fortissima leva attrattiva.

Accanto a ciò, non vanno poi dimenticati il valore dell’autenticità e la ricchezza culturale di questo territorio, che combinati all’aspetto naturalistico possono cambiare il destino turistico dell’area. Sempre più persone, infatti, vanno alla ricerca non più di semplici vacanze commerciali, ma di vere e proprie esperienze basate sull’approfondimento della cultura locale, su percorsi enogastronomici e sul contatto con le tradizioni dei luoghi visitati, e in questo senso il Cilento non è sicuramente secondo a nessun altro luogo.

Iniziative come tour enogastronomici, laboratori artigianali e percorsi culturali rappresentano dunque un ottimo modo per dare ai visitatori la possibilità di immergersi completamente nella vita e nelle tradizioni cilentane.

Collaborazioni strategiche per la crescita economica locale

Ovviamente affinché tutti questi punti possano essere gestiti al meglio e resi realmente profittevoli, è importante che all’iniziativa privata corrisponda un altrettanto attento lavoro degli enti pubblici. La collaborazione attiva tra le autorità locali, gli imprenditori del settore turistico e la comunità, con investimenti mirati e piani strategici condivisi, saranno infatti essenziali per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile, che passi per esempio anche attraverso la promozione del turismo locale mediante partnership con agenzie di viaggio, tour operator e influencer digitali, per posizionare il Cilento come una meta di eccellenza nel panorama turistico internazionale.

Fondamentale sarà, però, anche la preparazione del personale del settore turistico a tutte queste nuove sfide. Non si potrà dunque prescindere da programmi di formazione incentrati sulle competenze digitali, la gestione sostenibile e l’approccio ospitale, che contribuiranno a elevare il livello dei servizi offerti.