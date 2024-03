Salernitana Femminile: troppa Irpinia, sconfitta granata nel derby

Sedicesima uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in casa contro la Futsal Irpinia: finisce 1-7 un match che premia le ospiti. La partita, cosi, lascia ferme in classifica al quarto posto con 30 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne.

La sfida del diciassettesimo turno del girone D di Serie B, il sesto del girone di ritorno, disputata al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano vede la Salernitana arrivare dal successo esterno contro il Canicattì mentre le ospiti dal pari interno contro la corazzata CMB. Mister Lanteri si affida dal primo minuto a D’Urso tra i pali con Salemme, D’Errico, Cipolletta e Lisanti come elementi di movimento.

Salernitana Femminile 1970-Irpinia: la gara

A partire meglio sono le irpine che cercano di farsi subito vive dalle parti di D’Urso. Le granata ci provano con D’Errico e Cipolletta ma a passare sono le irpine.

Da una punizione ravvicinata Aresu centra il pertugio giusto che vale il momentaneo 1-0. Le ospiti trovano, poi, il bis al 6′ quando Braccia, dopo un giro palla veloce, insacca inquadrando l’angolino alto. L’Irpinia continua a premere ed al 9′ Othmani si destreggia bene trovando il tris.

La Salernitana risponde con Iariccio pronta a sbarrare la strada prima sulla ripartenza di Gonzalez e poi sul piazzato di Cipolletta.

Le granata, però, subiscono il poker con Moreira che riceve a pochi passi da D’Urso insaccando di potenza. Nel finale di frazione, invece, le ospiti trafiggono D’Urso con Vecchione due volte prima dopo una bella azione corale poi con una progressione personale.

La ripresa

Nel secondo tempo, al 2′, opportunità di accorciare le distanze per Salemme mentre sul fronte opposto a rendersi pericolosa è Sgarbi.

Al 4′ Salemme ci prova ancora due volte nel giro di pochi secondi ma Iariccio è prodigiosa, lasciando la propria porta ancora inviolata.

I continui capovolgimenti vedono, poi, Moreira calciare alto da buona posizione come capita a D’Errico dall’altra parte del campo.

La stessa numero 21 granata viene chiusa poi da Boukaleb sul più bello mentre Othmani firma la settima rete per l’Irpinia con Gaeta, poco dopo, a centrare la traversa.

Con il passare dei minuti per la Salernitana doppia occasione per Salemme e D’Errico con Braccia ed Aresu, invece, ad impegnare Di Monaco.

Ad un minuto dalla fine D’Errico supera Iarriccio fissando il risultato definitivo di 1-7.







Il tabellino

Salernitana Femminile 1970-Futsal Irpinia 1-7 (0-6 p.t.)

Salernitana Femminile 1970: D’Urso, D’Errico, Lisanti, Gonzalez, Galan, Salemme, Romano, Cipolletta, Villano, Palumbo, Di Monaco, Zagaria. All: Lanteri

Futsal Irpinia: Iariccio, Aresu, Pugliese, Boukaleb, Vecchione, Othmani, Moreira, Braccia, Sgarbi, Sabatino, Cetrulo, Gaeta. All: Mardente

Reti Pt 4’Aresu, 6′ Braccia, 8′ Othmani, 13′ Moreira, 18′-19′ Vecchione

St 6′ Othmani, 18′ D’Errico

Arbitri: Stucco-Dubbiosi Crono: Casella.