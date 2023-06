La piaga dei Tumori della Terra di Parmenide: a Vallo della Lucania un pomeriggio di studi e confronti

Le contraddizioni nella Terra incontaminata di Parmenide. E’ questo il nome del convegno programmato per la giornata di sabato a Vallo della Lucania. E’ dunque una terra di contraddizioni il Cilento. Terra di ultracentenari, ma anche di morti precoci per cancro. Un cancro che colpisce a zone e, spesso, in base alla localizzazione geografica. Si caratterizza per tipologia, per organo aggredito, di frequente in relazione con il luogo di residenza. Che sia localizzato al seno, al pancreas, al colon retto, il cancro nel Cilento pare si manifesti in fasce d’età relativamente giovani, che vanno dai 35 ai 55 anni.

Terra di centenari e morti precoci

Allo studio da diversi anni, la mappa oncologica nel Cilento sembra ancora tutta da scrivere. Il problema è legato anche la mancanza di un registro tumori aggiornato. Nonostante ciò, la diffusione delle patologie oncologiche è da tempo oggetto di studi da parte dei più esimi specialisti, così come alcune zone individuatevi come possibili discariche di rifiuti pericolosi, oggetto di commissioni d’inchiesta. Appare comunque singolare che, accanto ad alcune decine di ultracentenari, si registri un alto numero di casi di tumori maligni, spesso molto aggressivi e difficili da far regredire.

Dieta Mediterranea è longevità?

Il Cilento è un polmone verde. Quasi assente lo smog, concausa di possibili sviluppi oncologici. Alla base della dieta comune, il consumo di verdura, frutta, proteine vegetali, che fanno parte della cultura della popolazione locale. Il consumo di prodotti figli della globalizzazione, di cibo preconfezionato o “spazzatura” può giustificare l’incremento tumorale? Pare che, secondo gli studi fin qui portati avanti, non possa essere una concausa. Dunque, è necessario trovare le risposte altrove.

Il convegno di Vallo della Lucania

Sabato 10 giugno, dalle ore 16 alle ore 20, presso l’Aula Consiliare Prof. Nicola Rinaldi di Vallo della Lucania, si terrà un importante convegno : “Le contraddizioni nella incontaminata Terra di Parmenide”.

Sul tema preoccupante della crescita numerica dei casi tumorali nel Cilento, dialogheranno i professori Giulio Tarro, Presidente Fondazione de Beaumont Bonelli e Cristiano Huscher, i dottori Luigi di Gregorio, Antonio Di Leo, Roberto Scola, Maria Rita Noviello e Marianna Rizzo. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco della Città, Antonio Sansone, mentre l’introduzione ai lavori sarà a cura del consigliere regionale Michele Cammarano, presidente della commissione speciale aree interne, al Senatore della Repubblica Francesco Castiello e all’onorevole Sergio Costa, già ministro dell’Ambiente e del Mare.