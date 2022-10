Nasce la Lega Navale Italiana di Castellabate. Il via libera è arrivato dal contrammiraglio e direttore generale Gabriele Botrugno, a seguito del quale il consiglio direttivo dell’associazione ha approvato l’istituzione delle nuova delegazione. A guidarla Marco Mansueto, da tempo impegnato nella formazione e promozione sportiva, componente della Scuola regionale dello Sport Coni.

Cos’è la Lega Navale Italiana

La Lega Navale italiana ha lo scopo di diffondere, in particolare fra i giovani, l’amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi. Essa punta a garantire la partecipazione dei cittadini allo sviluppo ed al progresso di tutte le forme di attività nazionali che hanno nel mare il loro campo ed il loro mezzo di azione.

Il commento

«Ringrazio il presidente nazionale, l’ammiraglio di squadra, Donato Marzano, il direttore generale e contrammiraglio Gabriele Botrugno, la delegata regionale Francesca Zei per la fiducia riposta nei confronti del sottoscritto», dice soddisfatto Mansueto.

«Il primo atto della nascente delegazione è stato quello, insieme ad Enrico Nicoletta, al chirurgo Gino Alfano e all’avvocato Domenico Amatucci, di recarsi alla Badia di Cava de’ Tirreni, ricevuti dal reverendo padre Michele Petruzzelli, che sarà annoverato come socio d’onore della Lega navale di Castellabate», aggiunge.

«Intercorrono i 900 anni dalla fondazione di Castellabate, che secondo la tradizione storica è legata alla figura di san Costabile Gentilcore, quarto abate della Badia di Cava e santo patrono, che avviò lavori di costruzione del castello di Sant’Angelo il 10 ottobre del 1123».

Una digressione storica che dà la cifra esatta dell’importanza del momento e non solo. «Un momento di valorizzazione della storia locale che permette di rinsaldare l’appartenenza di una civiltà secolare saldamente radicata in questo territorio, al punto di qualificare la cornice culturale originaria con il rispetto dell’ambiente, la tutela del mare e della promozione di prodotti tipici, passando per un corretto stile di vita alimentare», conclude il neo presidente.

La Lega navale di Castellabate intende rilanciare il turismo sportivo con una serie di iniziative, tese alla riscoperta dell’intero Cilento.