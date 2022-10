Cilento e Diano, ecco tutti gli eventi in programma per il weekend

L’estate è giunta al capolinea, ma in Cilento, Diano e Alburni, proseguono gli appuntamenti anche in autunno. Vediamo insieme quelli del weekend.

Tante sono le iniziative e gli eventi in programma per questo weekend. Per gli amanti del cinema, poi, proponiamo la programmazione completa per godere di un paio di ore di relax.

Ecco tutti gli eventi del weekend

Si parte oggi pomeriggio con alle ore 16:00 con «Letture animate» a Cardile di Gioi presso la Biblioteca

Sabato 8 ottobre Cerimonia ufficiale di consegna del Palazzo Marchesale alla Città di Camerota

A Castellabate è in programma per sabato 8 ottobre l’iniziativa «Puliamo il mondo» presso le spiagge di Marina Piccola, zona giostrine di Villa Matarazzo e il Porto San Marco di Castellabate

Un altro appuntamento per sabato 8 ottobre, presso l’Antiquarium a Palinuro (Centola) torna in scena la musica con il concerto di Alexian Group

In serata (8 ottobre) altra tappa del Cilento Travel Experience che ritorna a Giungano e Rutino, dopo diversi rinvii.

– A Giungano alle ore 18:30 concerto del talentuoso chitarrista Aristide Garofalo

– Alle ore 21:00 a Rutino il concerto di James Senese con Napoli Centrale

Proseguono, poi, gli appuntamenti nel weekend nel Cilento a Torchiara con il «Torchiara Story Festival»

Appuntamento sabato 8 e domenica 9 ottobre con il «Salotto delle storie»

A Ceraso la Festa del Fiume. Appuntamento dalle 22:00

Sabato a Ceraso, dalle ore 22:00, presso Piazza San Silvestro è in programma la Festa del Fiume. Enogastronomia locale e musica con Piera Lombardi, Angelo Loia, Francesco Citera e Roberto Guariglia.

Ecco la programmazione completa del weekend nelle sale del Cilento, Diano e Alburni

Cineteatro Eduardo De Filippo, Agropoli- Via Taverne

Fino all’11 ottobre

1° Spettacolo ore 19:00/ 2° spettacolo ore 21:00

Omicidio nel West End

Cinema Bolivar, Marina di Camerota- Via Bolivar

Fino al 12 ottobre

Spettacolo ore 19:00

DragonBall SuperHero

Cinema Adriano, Sala Consilina, Via Roma

Fino al 12 ottobre (escluso lunedì 10)

Spettacolo ore 21:00

Don’t worry darling

Ore 19:00

DragonBall SuperHero

Sabato e mercoledì prezzo ridotto

Per segnalarci altri eventi in programma questo weekend contatta, tramite Whatsapp, il numero 3881406594