Camerota: ecco il Palazzo Marchesale, sabato la cerimonia di consegna

Camerota è pronta a scrivere una pagina di storia. Sabato 8 Ottobre, a partire dalle ore 19.30 presso la corte del castello, avverrà la fatidica cerimonia ufficiale per la consegna del Palazzo Marchesale alla città con la lettura del decreto di trasferimento del Tribunale di Vallo della Lucania, con contestuale immissione in possesso del bene in favore dell’Ente.

Palazzo Marchesale di Camerota: il passaggio al Comune

Dopo mille peripezie e anni di abbandono, il castello dei camerotani sta per incominciare una nuova vita che lo eleverà, ancor di più, a simbolo autentico di tutta la popolazione. La decisione ufficiale è stata presa nell’agosto scorso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 7086/2022, scaturendo tante manifestazioni di gioia in città.

La cerimonia

Durante la cerimonia saranno presenti il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, l’Amministrazione tutta ma anche il Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, Dott. Gaetano De Luca e l’Avv. Maria Lanzara, custode e professionista delegato alla procedura esecutiva. Non mancherà, in seguito ai saluti di rito, la benedizione di Don Gianni Citro e la partecipazione dell’Orchestra Zefiro, diretta dal Maestro Domenico Russo.

La storia

Il palazzo Marchesale camerota, anche detto Castello, fu costruita a copletamento della Torre di Marina o Torre Layella, edificata nel 1518. Esso fu costruito a partire dal 1776 su disposizione di Orazio Marchese.