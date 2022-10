A Palinuro torna la musica con «Not(t)e all’Antiquarium»

È in programma per sabato 8 ottobre il concerto di Alexian Group. Con questo concerto, il Comune di Centola, vuole anticipare una nuova proposta per la prossima estate a Palinuro. L’amministrazione comunale, ha individuato una location d’eccezione come l’Antiquarium, ancora reduce dal successo del Festival «Dialoghi Mediterranei e d’altri mari».

Il programma ha lo scopo di proporre, attraverso la musica, un dialogo che stimola curiosità. La scelta di Alexian Group e della loro musica rom, permette allo spettatore di collegarsi ai suoni della Wedding and Funeral Band di Bregovic.

Not(t)e all’Antiquarium ha lo scopo di voler diventare una piazza non solo per la musica, ma anche e soprattutto per la cultura e l’arte privilegiando quella che è la qualità e l’originalità. Sappiamo benissimo l’alto valore che assume la musica nella vita di ognuno di noi, attiva emozioni ed è un modo anche per scambiarsi idee e confrontarsi con culture diverse.

Il commento

«L’esibizione dell’Alexian Group, vuole essere un’apertura al dialogo, un dialogo culturale e intimistico, per il quale l’Antiquarium si candida ad essere la location perfette»– così fa sapere il Consigliere con delega alla cultura del Comune di Centola, Lucia Marrazzo.

Il Festival verrà inserito nel cartellone degli eventi che l’amministrazione sta già progettando per la stagione estiva del 2023.

Ecco chi sono gli Alexian Group

Dalla musica che i Rom suonano in ambito familiare per tramandarsi, comunicare e restare uniti fino a brani che compositori come Liszt, Brahms, Schubert, Ravel, Debussy, Dvorak, Musorgskij, Stravinskij, Cajkovskij.

Oggi Goran Bregovic, hanno ripreso ed arrangiato per farli propri, Alexian Santino Spinelli, artista internazionale e grande virtuoso della fisarmonica, guida un percorso musicale e canoro nella lingua romaní dei Rom italiani di antico insediamento, per un viaggio ideale – caratterizzato da molteplici sfumature e intensissime emozioni – attraverso l’intimità di un’arte assolutamente originale, in cui suoni, parole e colori rievocano le radici di un popolo millenario.