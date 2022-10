Cilento Travel Experience fa tappa a Giungano e Rutino. Il programma

Ripartono gli appuntamenti del Cilento Travel Experience con le tappe di Giungano e Rutino.

Dopo tanta attesa e continui rinvii, in alcuni casi per problematiche private, in altri a causa del maltempo che, nelle scorse settimane, ha interessato gran parte del Cilento interno creando anche non pochi disagi.

Ora, fortunatamente, è in corso la famosa «ottobrata» che sta regalando bellissime giornate di sole su tutto il territorio, permettendo così, al Cilento Travel Experience, di riaccendere l’autunno musicale con un doppio appuntamento sabato 8 ottobre.

Appuntamento con Cilento Travel Experience l’8 ottobre a Giungano e Rutino, ecco il programma

Primo appuntamento è in programma a Giungano. A partire dalle ore 18:30, infatti, direttamente dal convento benedettino, andrà in scena lo spettacolo musicale del talentuoso cantante e chitarrista Aristide Garofalo che, insieme alla sua band, animerà la serata con un vasto repertorio blues molto caratteristico e suggestivo.

A Rutino, James Senese in concerto in Piazza E. Cetrangolo

Alle ore 21:00, l’appuntamento in Piazza E. Cetrangolo a Rutino dove ad esibirsi sarà il famoso sassofonista, già musicista anche dell’indimenticato Pino Daniele, James Senese e Napoli Centrale.

L’artista doveva esibirsi nel centro cilentano nel corso della stagione estiva, ma purtroppo colpito da un grave lutto (leggi qui), non ha potuto regalare al folto pubblico che lo attendeva, due ore di intrattenimento.

L’amministrazione comunale, in accordo con Senese, aveva invitato il musicista in occasione dei Solenni festeggiamenti di San Michele Arcangelo, ma anche in quell’occasione, non è stato possibile mettere in scena lo spettacolo a causa dell’allerta meteo.

Ora è davvero giunto il momento di assistere ad un concerto dal titolo “James Is Back”. Spettacolo all’insegna della pura musica jazz- rock italiana degli anni settanta.

James Senese, qualche cenno biografico

Gaetano Senes, in arte James, inizia giovanissimo la sua carriera di sassofonista. Nel 1975, insieme all’amico Franco Del Prete, fonda i Napoli Centrale. Nel 2015, si confermano la live band più attiva con oltre 110 concerti tutti sold- out.

Saranno due appuntamenti, dunque, che daranno la possibilità di godere di buona musica, di divertirsi anche nella stagione autunnale, “assaporando” ancora qualche piccola nota estiva.

Ecco cos’è Cilento Travel Experience

Cilento Travel Experience, finanziato dai fondi regionali POC Campania 2014/2020, Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura, è un progetto che vede il Comune di Capaccio Paestum capofila di un partenariato composto da Agropoli, Giungano, Laureana, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara.