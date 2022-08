Grave lutto per James Senese: annullato concerto a Rutino

Addio a Rina Senese, moglie di James. La morte è avvenuta oggi. Annullato, quindi, il concerto dell’artista partenopeo previsto stasera a Rutino. E’ stato proprio James Senese, attraverso i social, ad annunciare che “per un grave lutto il concerto è spostato a data da definirsi“. Poco dopo si è diffusa la notizia della morte della moglie.

Rina e James Senese

Rita Senese era unita da tempo con il sassofinista e cantante originario del quartiere Milano. Il suo vero nome è Gaetano Senese. Il padre, James Smith era un soldato afroamericano. Senese era invece il nome della madre Anna.

A Rutino avrebbe dovuto esibirsi insieme a I Napoli Centrale, la band che fondò negli anni ’70 con Franco Del Prete. Il gruppo, dopo 15 anni di inattività, si era riunito nel 1992.

La carriera di James Senese è particolarmente ricca. E’ stato anche uno dei componenti del supergruppo di Pino Daniele (Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Joe Amoruso e Rino Zurzolo) con il quale ha collaborato nei dischi d’esordio; questi grandi musicisti tornarono a suonare insieme per l’incisione dell’album di Daniele Ricomincio da 30, pubblicato nel maggio 2008.

Il concerto di Mia Martini a Rutino

Nel centro cilentano in molti ricordano un altro episodio che portò all’improvviso annullamento di un concerto, in quella circostanza con risvolti ancor più drammatici.

Il 14 maggio del 1995 la comunità attendeva Mia Martini che doveva esibirsi nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo. Quella sera l’artista non arrivò mai. Passate le 21, quando il pubblico iniziò a rumoreggiare per l’assenza dell’artista, uno degli organizzatori salì sul palco e diede l’annuncio: “Mia Martini questa sera non potrà essere con noi, ci è appena giunta la notizia che è il suo corpo è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione in provincia di Varese“.

Queste parole lasciarono sgomenta la popolazione rutinese e tantissime altre persone accorse nel comune collinare dell’Alto Cilento per ascoltare la sua voce.

Questa sera, durante l’evento “Festa dei sapori”, non mancherà comunque la musica. Al posto di James Senese si esibirà Piera Lombardi.