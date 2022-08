Cilento Travel Experience: i “viaggi” turistico-culturali alla scoperta del Cilento

Passeggiate, escursioni, degustazioni, spettacoli dal vivo, percorsi turistici tematici sono gli elementi principali di “Cilento Travel Experience”, il progetto che vede il comune di Capaccio Paestum capofila di un partenariato composto da Rutino, Agropoli, Laureana Cilento, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Giungano, Torchiara e Prignano Cilento.

L’ obiettivo è promuovere e valorizzare gli scorci più suggestivi dei borghi cilentani, coinvolgendo i partecipanti in veri e propri “viaggi” alla scoperta delle tradizioni e del gusto. Un progetto voluto dall’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, con Capaccio Paestum capofila, per continuare il lavoro di rete sul territorio e di promozione dei luoghi e delle bellezze paesaggistico- culturali.

Cilento Travel Experience, finanziato dai fondi regionaali POC Campania 2014/2020 – Linea strategica “Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e Cultura” – DGRC n. 298 del 07/07/2021 e n. 545 del 30/11/2021. Programma di percorsi turistico-culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania.

Periodo Ottobre 2021 – Dicembre 2022 , prevede tre itinerari turistici tematici: – i viaggi dei borghi, che conducono i partecipanti lungo strade e vicoli degli abitati, per scoprire le numerose architetture civili e religiose presenti e vivere l’esperienza di una vita a misura d’uomo, in armonia con l’ambiente circostante; – i viaggi del viandante, per andare incontro alla domanda turistica degli amanti del trekking e del turismo lento, lungo i sentieri che rappresentano un’infrastruttura varia del Cilento; – i viaggi del gusto, per sostenere il tessuto produttivo agroalimentare locale, aprendo le aziende a visite guidate e degustazione dei vini, dell’olio, del fico e delle altre numerose eccellenze a marchio certificato.

Il 10 Agosto, a Prignano Cilento, in piazza Municipio, alle ore 21.00, si terrà il primo appuntamento de “I viaggi dei borghi” con lo spettacolo di musica popolare “Tarantammorra” di e con Giuseppe Cirillo, accompagnato dal gruppo “Antiqua saxa” per una rivisitazione in chiave moderna del patrimonio tradizionale della musica popolare mediterranea.

La band è composta da: Aristide Garofalo e Lillo De Marco alle chitarre, Marco Bruno alla batteria, Antonio Brunetti al basso, Raffa Coppola alle percussioni, Antonio Volpe alle tastiere, Giovanna Germano’ voce, Amleto Livia al violino.

L’appuntamento di Prignano Cilento dà inizio agli incontri itineranti de “Il viaggio dei Borghi”, con nove spettacoli musicali che, tra Agosto e Settembre, ripercorreranno, in note, la storia del Cilento. I viaggi del viandante e del gusto, invece, si svolgeranno dalla fine di Settembre e per tutto il mese di Ottobre.

Per informazioni e aggiornamenti consultare le pagine Facebook e Instagram di Cilento Travel Experience o scrivere a: cilentotravelexperience22@gmail.com