Castellabate protagonista di Puliamo il Mondo

Torna Puliamo il mondo a Castellabate. Sabato 8 ottobre 2022 si svolgerà la Clean World Environmental Initiative. Una importante iniziativa di rigenerazione ambientale, organizzata da Legambiente e promossa annualmente anche dal Comune di Castellabate, per sensibilizzare e responsabilizzare tutti a proteggere e preservare l’ambiente.

Puliamo il mondo a Castellabate. Una giornata per la pulizia del territorio

I punti che verranno puliti nell’ambito di Puliamo il Mondo saranno le spiagge di Marina Piccola, la zona giostrine di Villa Matarazzo e lo specchio d’acqua di Porto San Marco di Castellabate.

Un appuntamento importante per l’ambiente, cui parteciperanno alcune classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Castellabate, la Protezione Civile Comunale e quella del Gruppo Lucano, i ragazzi del servizio civile di Castellabate, la Cooperativa Off Shore e Nautica San Marco con la collaborazione degli operatori ecologici già impegnati quotidianamente nella raccolta differenziata.

Appuntamento per tutti con Puliamo il Mondo Marina Piccola alle 09:30.

Il commento

“Castellabate sarà protagonista di Puliamo il Mondo. Tali iniziative vanno assolutamente promosse per sensibilizzare tutti alle tematiche ambientali, di così grande importanza oggi” afferma il sindaco Marco Rizzo.

“Sono fiduciosa nella partecipazione e collaborazione attiva di tutti a questa iniziativa. Dobbiamo impegnarci tutti ogni giorno per salvaguardare e tutelare le bellezze naturalistiche in cui abbiamo il privilegio di vivere. Insieme per Puliamo il Mondo, insieme per la nostra bella e amata Castellabate” dichiara l’assessore Nicoletta Guariglia.

Puliamo il mondo è promosso annualmente da Legambiente, già altri comuni hanno partecipato all’iniziativa in questi giorni.