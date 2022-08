Agropoli: lungomare sicuro grazie alla Croce Rossa

AGROPOLI. Di nuovo estate. Di nuovo, come regolarmente da più di dieci anni ormai, la Croce Rossa Italiana Comitato Agropoli e del Cilento mette in campo iniziative e progetti per assistere la popolazione residente e i turisti che hanno scelto il Cilento per le loro vacanze. E non parliamo dell’ordinario, trasporti, trasferimenti e regolari assistenze.

Da alcune estati, infatti, la C.R.I. con personale a bordo di biciclette mountain bike attrezzate per il primo soccorso, monitora il Lungomare. Una iniziativa che si rinnova.

Lo scopo delle squadre è quello di stabilire un contatto diretto qualificato con l’infortunato e, dove serve, allertare gli altri organi competenti per la buona riuscita del soccorso, così da avere un triage più accurato e di conseguenza collaborare alla eventuale urgenza dei soccorsi.

Le bici sono dotate anche di defibrillatori.