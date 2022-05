5 fantastici ingredienti per Accelerare il metabolismo e dimagrire

Sì, puoi aumentare il metabolismo mangiando!

Molte volte ci sforziamo troppo per perdere peso. Molte persone provano le diete di moda, prendono pillole dietetiche, bevono intrugli speciali, muoiono di fame, e la lista continua.

La maggior parte di questi metodi in genere funziona solo a breve termine. Per essere sani a lungo termine, è probabile che tu debba fare alcuni aggiustamenti permanenti in cucina. Alcuni di questi aggiustamenti dovrebbero includere i seguenti alimenti/ingredienti che aiutano a stimolare il metabolismo.

1. Caffè

Gli studi hanno dimostrato che la caffeina contenuta nel caffè può aiutare ad accelerare il metabolismo fino all’11%. Oltre a questo, la caffeina può anche aiutare a bruciare i grassi per l’energia ed è efficace per aumentare le prestazioni dell’allenamento.

Lo stesso vale per il tè verde. Il tè verde ha un composto vegetale chiamato EGCG che è un potente antiossidante. Questo antiossidante può aumentare leggermente il processo di combustione dei grassi del corpo e anche accelerare il metabolismo a causa della caffeina.

Entrambe queste opzioni sono salutari per te, a patto che tu stia lontano da troppi dolcificanti e creme.

2. Peperoncino

I peperoncini contengono capsaicina che è un composto chimico che può aumentare rapidamente il metabolismo aumentando il numero di grassi e calorie che si bruciano.

La capsaicina è anche nota per avere qualità di riduzione dell’appetito. Oltre a tutto questo, sono anche, e sorprendentemente, una grande fonte di vitamina C.

Il peperoncino è indicato come una spezia riscaldante (insieme al cumino, al pepe nero, al cardamomo e al rafano), il che significa che riscalda l’interno del nostro corpo per bruciare rapidamente i grassi e, a sua volta, accelerare il metabolismo.

Alcune persone arrivano persino a prendere integratori che includono ingredienti come il tè verde, la caffeina e il pepe nero. Uno di questi integratori è Reduslim, che è una grande opzione se non hai il tempo di prendere questi ingredienti separatamente.

3. Uova

Le uova sono uno dei migliori alimenti per la colazione che puoi mangiare, per molte ragioni (possono essere anche per il pranzo o la cena o preparate come sode). Le uova sono cariche di vitamina D, che ripara e ricostruisce i muscoli.

Più massa muscolare costruisci, più il tuo corpo brucerà calorie.

Le uova stimolano anche il metabolismo grazie al loro alto contenuto di ferro. E infine, quando mangiate le uova, potete assicurarvi di ricevere una quantità sana di proteine, grassi omega 3, vitamine del gruppo B e aminoacidi essenziali.

Quindi cucinatene un po’ per colazione, preparate nel modo che preferite e iniziate subito a stimolare il metabolismo!

4. Spinaci

Oltre a una moltitudine di proprietà benefiche che gli spinaci contengono, hanno una grande quantità di ferro, che aiuta a trasportare l’ossigeno di cui i nostri muscoli hanno bisogno per bruciare i grassi velocemente e, a sua volta, aumentare il metabolismo. L’alto livello di fibre degli spinaci aiuta a stimolare il metabolismo e a bruciare i grassi fino al 30%. Gli spinaci sono un ingrediente versatile in quanto possono andare nelle insalate, nei frullati, nelle uova a colazione e in molti altri piatti. (Li mettiamo in molti dei nostri piatti del menu di Well Pared!)

5. Mirtilli

I mirtilli forniscono il 14% della tua fibra giornaliera in una sola tazza! Sono sorprendentemente sazianti e possono stimolare il metabolismo e aumentare la capacità del tuo corpo di convertire i nutrienti in energia. Un altro vantaggio aggiunto – il ricco frutto blu/rosso fornisce antiossidanti che aiutano a prevenire il cancro, le malattie cardiache e l’ictus. Sono dolci e facili da preparare e da prendere in viaggio.