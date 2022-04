Ecco la videosorveglianza a Futani: più sicurezza in paese

FUTANI. È stato installato sul territorio comunale l’impianto di videosorveglianza a Futani. Nei prossimi giorni sarà interamente operativo. «La realizzazione del servizio ha come finalità incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse», evidenziano da palazzo di città.

Impianto di videosorveglianza a Futani: le finalità

Con l’impianto di sorveglianza a Futani sarà possibile rilevare situazioni di pericolo, consentendo l’intervento degli operatori; prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini.

E ancora: tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell’Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento; controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l’incolumità e l’ordine pubblico; monitorare il traffico stradale; attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale; acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative e penali; controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose; monitorare il rispetto di disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti; verificare l’osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali.

La tecnologia in uso consente il monitoraggio in telegestione h24, inoltre consente l’acquisizione delle targhe automobilistiche in transito.