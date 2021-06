Scontro sulla via del Mare ad Agropoli: ferito centauro

Centauro in ospedale dopo l’incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di ieri ad Agropoli. Il sinistro è avvenuto all’incrocio tra via Caruccio e la Via del mare. A scontrarsi una moto che proveniva da via Moio e un’auto con carrello per il trasporto di motocicli. Violento il sinistro con il motociclista che è finito violentemente a terra e il rimorchio dell’auto che si è addirittura ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia municipale di Agropoli e gli uomini di Pissta per il ripristino stradale post incidente.

A riportare la peggio il motociclista che è stato trasferito in ospedale in codice giallo. Ha riportato diverse ferite ma le sue condizioni per fortuna non sono gravi.

Agli uomini della polizia municipale il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.