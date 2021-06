Il Mercatino dell’artigianato torna a Torchiara

Riprende con grande entusiasmo l’appuntamento del Mercatino dell’Artigianato a Torchiara, nella splendida cornice del Palazzo Baronale De Conciliis, domenica 6 giugno dalle ore 17. L’Associazione Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea, guidata dalla nota Artista Anna Maria Torre, ripropone le esposizioni di tanti artigiani che con il loro sapiente lavoro racchiudono al meglio la tradizione del Sud Italia. Tante le manifatture in esposizione, ricami, legno, monili, stoffe, ceramica, cartapesta, prodotti di cosmesi e saponi, e tanto altro vi attendono per trascorrere in allegria un pomeriggio alla ricerca del pezzo unico, della rarità, del prodotto costruito a mano. Piccoli gesti regolati per creazioni di qualità.

Al mercato è associato un altro importante progetto, la rassegna denominata Smart Collection, un incontro con la musica classica, un esempio di virtuosismi ed armonie melodiche, un momento di grande espressione artistica per giovani talenti che si propongono sulla scena nell’ampia sala da concerto del Palazzo.

Ad esibirsi il 6 giugno, in un fuoriprogramma molto atteso, sono l’artista Maria Pia Garofalo, Soprano, al pianoforte il Maestro Cira Lariccia,

La Smart Collection, invece, riparte da luglio e la cura artistica dell’evento è affidata a tre importanti musicisti del nostro tempo, icone note nel panorama della musicale internazionale, i Maestri Mauro e Luciano Tortorelli, la pianista Angela Meluso.

Torchiara punta all’eccellenza e riapre al pubblico con eventi che creano interesse e curiosità. Un impegno che vede in primo piano l’Associazione Cilento Domani Arte e Cultura Mediterranea APS unitamente all’Amministrazione Comunale di Torchiara, nella persona dell’Assessore alla Cultura nonché scrittore Gennaro Guida.

A rendere possibile tutto questo, oltre alla esperienza e l’impegno degli organizzatori c’è il supporto della BCC Buccino Comuni Cilentani; il Presidente Lucio Alfieri non ha fatto mancare il sostegno e la collaborazione necessari per la sua migliore riuscita.

Un esempio fortemente positivo di sinergie pubblico-privato che consolida e rafforza questo doppio appuntamento mercato/musica ogni prima domenica del mese.

