Serie C Gold: week-end di sosta poi big match per la New Basket Agropoli

Turno di sosta per la Serie C Gold in questo weekend, con la ripresa del campionato fissata per domenica 11 aprile. La New Basket Agropoli sarà di scena a Lamezia contro il team calabrese del Basketball Lamezia. Nel girone B sarà scontro diretto al vertice, in programma proprio nella sesta giornata del torneo.

Serie C Gold: il riepilogo sulle ultime gare

La quinta giornata d’andata di basket Girone B, Serie C Gold Maschile si è aperta il 27 marzo alle 18:00 con lo scontro diretto tra Cercola Basket e New Basket Agropoli al Palazzetto di Cercola (NA). La gara vinta dai padroni di casa 65-58 porta i partenopei alla terza vittoria consecutiva, mentre i cilentani si fermano dopo aver vinto due match di fila e trovando la seconda sconfitta del torneo. Il turno di campionato è proseguito il giorno seguente alle ore 18:00 al Polifunzionale di Quattromiglia Rende (CS) tra Bim Bum Basket Rende-Pallacanestro Salerno, gara terminata 77-80, con i calabresi che subiscono la terza sconfitta, ricordando che hanno una partita da recuperare contro l’Angri Pallacanestro. In contemporanea Basketball Lamezia-Angri Pallacanestro al Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme (CZ) terminatasi 74-49, con la capolista che finora ha trovato una sola sconfitta contro il New Basket Agropoli, mentre l’Angri, guidato dall’allenatore Costagliola Di Fiore Massimo, resta in fondo alla classifica con due gare da recuperare.

La classifica