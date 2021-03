Agropoli, via libera all’escavo del porto

“Questo pomeriggio sono stato in Regione per discutere di un importante progetto che riguarda il nostro porto: l’escavo del fondale. Abbiamo ottenuto l’ok al rimodulato progetto, che è risultato finanziato dall’Ente regionale per 3 milioni di euro”. Lo ha reso noto il sindaco di Agropoli Adamo Coppola.

“Partirà a breve la procedura di gara e dopo l’estate 2021 potremo dare il via ai lavori”, spiega il primo cittadino.

L’intervento, atteso da tempo, favorirà, una volta concluso, un maggiore pescaggio e permetterà l’ormeggio di natanti di maggiori dimensioni rispetto ad oggi