Sicignano degli Alburni: oggi rientro a scuola

In data odierna, nel Comune di Sicignano degli Alburni, sono ripartite le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado dopo un lungo periodo di sospensione. Vari sono stati i tentativi di una possibile riapertura scolastica, venuta meno a causa dell’aumento dei positivi. Considerata la scarsa popolazione del Comune, Sicignano ha riscontrato un avanzamento del virus, innalzando così la percentuale di contagiati, molto rischiosa per un paese di soli 3239 abitanti.

Fortunatamente, dopo tutto questo, in pochi giorni, la situazione è migliorata grazie al netto calo delle persone positive, calo che, ovviamente, ha reso realizzabile la didattica in presenza. Sono stati aggiornati gli orari di ingresso e di uscita degli studenti di ogni grado per evitare affollamenti e, quindi, per garantire maggiore sicurezza.

Inoltre, in accordo con la direzione scolastica, con gli autisti e con gli accompagnatori, è stata assicurata la flessibilità di entrata e di uscita per gli studenti che usufruiscono del trasporto scolastico, al fine di evitare file inutili o corse non appena la campanella suona.