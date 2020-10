Camerota: infarto fulminante, muore a 21 anni

CAMEROTA. Rabbia e dolore nella comunità di Licusati, frazione del Comune di Camerota. Una ragazza di appena 21 anni è morta in seguito ad un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo. La giovane si trovava in casa quando ha avvertito lancinanti dolori al petto. Immediati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Inutile ogni tentativo di rianimarla. La 21enne si è spenta davanti gli occhi dei familiari.

La notizia si è diffusa velocemente nel centro cilentano lanciando tutti increduli per l’accaduto.