Eccellenza e Promozione: nel week-end in campo per la coppa



Nel week-end alle porte scende in campo il calcio dilettantistico. Oltre al campionato di Serie D, al debutto ufficiale, tornano le gare per i club di Eccellenza, mentre prima assoluta per quelle di Promozione. I due tornei regionali vedono fissate le gare di coppa di categoria, mentre lo start in campionato ci sarà nel primo fine settimana di ottobre.

Eccellenza e Promozione in campo nel weekend

Eccellenza: le gare delle salernitane del fine settimana

Nelle gare del sabato saranno due le salernitane in campo. Il Buccino Volcei attende, tra le mura amiche, l’Alfaterna. Nei match domenicali, invece, l’Agropoli riceve il Salernum Baronissi, con il passaggio del turno in palio. La Calpazio, invece, sarà impegnata sul manto erboso del Costa d’Amalfi. Rinviate, infine al fine di garantire le giuste misure anticontagio, le sfide tra Castel San Giorgio e Virtus Cilento e quella tra Cervinara ed Angri.



Promozione: debutto per le formazioni salernitane

Debutto assoluto per i team di Promozione, che rispetto a quelli d’Eccellenza non sono mai scese in campo. Quindici le formazioni della nostra provincia impegnate, con la sola Sarnese ai box. Nei match del primo turno del sabato aprono Pro Sangiorgiese – Sporting Pontecagnano, Poseidon Licinella- San Vito Positano, Victoria Marra-Rocchese, Palomonte-Temeraria San Mango e Ebolitana- Giffoni Sei Casali. La domenica chiudono il quadro, delle gare d’andata le restanti sfide. La Giffonese sarà impegnata con la Sanseverinese, l’Herajon con il Centro Storico Salerno, mentre il Per San Marzano sfiderà, in trasferta, la Massalubrense.