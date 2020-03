Oroscopo: Sagittario, più fiducia in chi vi ama

Ariete – In questo momento tutto dipende da voi: perciò nel lavoro prima di agire dovete riflettere bene. In amore siete ad un bivio.

Toro – Potete sicuramente migliorare la vostra posizione professionale impegnandovi di più. Attenzione alle passioni travolgenti.

Gemelli – Con i nervi saldi riuscirete a mantenere il controllo di una situazione difficile nel lavoro. Non contate troppo sul vostro fascino.

Cancro – Avete le idee molto chiare e negli affari riuscirete a tenere testa ad un avversario molto preparato. Siete vicini all’amore.

Leone – Nella professione riuscirete a superare nel modo migliore passaggi importanti e difficili. Occasioni fortunate in amore.

Vergine – Armatevi di una buona dose di pazienza: solo così nel lavoro riuscirete a sbrogliare la situazione. In amore è tempo di fare autocritica.

Bilancia – Amici allegri e spiritosi vi allontaneranno per qualche ora dalle preoccupazioni del lavoro. Mettete ordine nei rapporti sentimentali

Scorpione – Nel lavoro vi conviene essere sempre vigili per evitare che la situazione vi sfugga di mano. In amore arriveranno tempi migliori.

Sagittario – Avete l’esigenza di una maggiore autonomia decisionale nel lavoro: parlatene chiaramente con un superiore. Più fiducia in chi vi ama

Capricorno – State sottovalutando un problema di lavoro: affrontatelo con serietà se non volete altri guai. Serata allegra con gli amici.

Acquario – La vostra determinazione unita alla grinta non può che portare buoni risultati nella vostra attività. In amore momento di confusione.

Pesci – Cercate di non sottovalutare gli ostacoli che inevitabilmente dovrete affrontare puntando in alto nel lavoro. In amore spendetevi di più