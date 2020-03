Castellabate, un’area pedonale sul Lungomare Pepi

Una nuova area pedonale lungo il meraviglioso lungomare O. Pepi di Santa Maria di Castellabate: si tratta di proporre la sperimentazione del divieto di accesso alle auto, in vista nel periodo maggiormente turistico, nelle domeniche di aprile e maggio 2020, dalle 8 alle 20, a partire dal 5 aprile.

Il tratto interessato al provvedimento sarà quello compreso tra via Margherita e via O. Pepi, comprensivo del piazzale Punta dell’Inferno, e prevedrà la chiusura di via Senatore Manente per i veicoli diretti verso il lungomare, oltre al divieto di sosta e di fermata in tutta l’area.

«Stiamo puntando a trovare, insieme al nostro Comando di Polizia Municipale, la soluzione più adatta per migliorare l’esperienza dei turisti che scelgono, sempre più numerosi, di trascorrere i week-end nel nostro Comune», commenta il Sindaco Costabile Spinelli: «L’obiettivo della sperimentazione è continuare a creare le condizioni di fruizione più adatte e sicure per i pedoni, soprattutto famiglie con bambini piccoli, che affollano quel suggestivo tratto del lungomare, garantendo loro sicurezza e ordine pubblico».