Cicerale, avviati lavori sulla Sp83

Sono iniziati i lavori urgenti sulla SP 83 per la messa in sicurezza al km 8+200 nel Comune di Cicerale. “La prima fase – afferma il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – consiste nella demolizione di parte della piattaforma stradale fino alla profondità di metri 3,50, la realizzazione di una soletta in c.a con doppia rete in acciaio su cui successivamente verrà montata una gabbionata di altezza pari a metri 3,00”.

Strianese prosegue: “Il paese rischiava l’isolamento se non fossimo intervenuti con questo intervento che è una ulteriore somma urgenza, il cui costo complessivo è di 70 mila euro che si aggiunge agli altri lavori di somma urgenza già comunicati e in corso, coordinati dal nostro settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi.”