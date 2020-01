Ceraso: domenica il IV Concerto di Capodanno

È fissato per domenica 5 gennaio il Concerto di Capodanno organizzato dalla Banda di Ceraso, associazione nata nel lontano 1991.

L’evento si terrà, anche quest’anno nella Chiesa “San Nicola di Bari”, con inizio alle ore 18.30 con direzione affidata al Maestro Vincenzo Cozza.

Il Concerto di Capodanno è una delle rappresentazioni più importante in cui si esibisce la Banda, assieme al saggio estivo fissato a giugno riservato agli allievi. Si tratta in particolare di un regalo alla comunità di Ceraso e a tutti gli appassionati di musica, visto che si può riassumere come un vero evento musicale professionistico.

La Banda di Ceraso, associazione no profit, da anni, attraverso il linguaggio universale della musica, opera per perseguire finalità sociali, educative e culturali. L’obiettivo è quello di realizzare iniziative concrete, dirette alla diffusione dell’educazione musicale e alla promozione della musica come mezzo di aggregazione sociale.