Vallo: fondi dal Ministero per la manutenzione delle strade comunali

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di “Manutenzione di alcune strade comunali “. Le risorse necessarie al finanziamento integrale dell’opera sono state assegnate con decreto del 14 gennaio 2022 a firma del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno.

Il decreto del 14 gennaio 2022 a firma del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, ha assegnato a ciascun Comune le risorse stanziate della legge di bilancio 2022 finalizzate al finanziamento di investimenti in manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.

I fondi per la manutenzione di strade comunali

Con riferimento all’annualità 2022, il contributo assegnato è stato calcolato in “cifra fissa” in base alla classe demografica di appartenenza; per l’anno 2023, il contributo è pari alla metà del contributo assegnato per l’anno 2022. Il comune di Vallo della Lucania è risultato pertanto beneficiario dei contributi così ripartiti: 25.000 euro per l’annualità 2022; 12.500 euro per l’annualità 2023.

Gli interventi in programma

L’amministrazione comunale intende investire ed intervenire per piccoli interventi di manutenzione delle strade comunali a servizio della popolazione residente. Lo scorso anno il Comune aveva destinato il contributo ministeriale per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale alla Via Raffaele De Giuli Vescovo”; la via in questione presentava delle criticità in ordine alla sicurezza, a causa della mancanza di un adeguato sistema di protezione dei pedoni, in particolare tra il P.O. San Luca e il Centro di Riabilitazione, e pertanto si rendeva necessario realizzare un marciapiede di collegamento nel tratto tra Via Valenzani e Via Francesco Cammarota.