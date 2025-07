Vallo della Lucania, la maggioranza replica alle critiche: “Serve coesione, non una campagna elettorale permanente”

La maggioranza consiliare del Comune di Vallo della Lucania interviene con un documento pubblico per chiarire la propria posizione rispetto al dibattito politico in corso, alla gestione dell’Ente e al clima che si è venuto a creare all’interno del Consiglio Comunale.

Le criticità

Al centro dell’intervento vi sono le critiche avanzate da alcuni esponenti dell’opposizione, che – secondo quanto dichiarato dalla maggioranza – avrebbero assunto toni divisivi e personalistici, allontanandosi dal confronto istituzionale fondato su contenuti e proposte. In particolare, viene evidenziato come alcune posizioni critiche si siano tradotte in attacchi sistematici, talvolta accompagnati da dichiarazioni pubbliche e ricorsi giudiziari, che secondo l’Amministrazione rischiano di danneggiare non solo il dibattito politico, ma anche l’immagine della città. Il manifesto sottolinea l’importanza di un’opposizione responsabile, capace di esercitare il proprio ruolo di controllo e proposta nel rispetto delle istituzioni e della comunità.

“La differenza tra un’opposizione che stimola e una che trascina tutto nel discredito – si legge nella nota – riguarda il senso di responsabilità verso i cittadini, la comunità, il futuro.” Uno dei temi al centro del confronto è la copertura del disavanzo dell’Ente, pari a oltre 1,7 milioni di euro. Secondo l’Amministrazione, l’intervento è stato necessario per ristabilire l’equilibrio finanziario del Comune e garantire stabilità, indipendentemente da chi governerà in futuro. In questo quadro, la maggioranza evidenzia le difficoltà comuni a molti enti locali, aggravate da anni di tagli alle risorse, carenza di personale e una burocrazia complessa. La replica riguarda anche il ruolo ricoperto, in passato, da alcuni esponenti dell’opposizione, che avrebbero assunto posizioni contraddittorie rispetto all’analisi dello stato economico-finanziario dell’Ente durante le precedenti consiliature. In particolare, viene contestata la tendenza a “cancellare” il decennio 2011–2021 per attribuire tutte le responsabilità alle attuali amministrazioni.

La posizione della maggioranza

La maggioranza sottolinea che, nonostante le difficoltà, il Comune ha ottenuto finanziamenti rilevanti e sta lavorando su progetti che richiederanno tempo per produrre effetti visibili. Tra le priorità vengono citati il risanamento dei conti, la partecipazione ai bandi, l’apertura di cantieri e la gestione quotidiana dei servizi, in un contesto complesso per tutte le aree interne. “Costruire, non demolire”, si legge nel manifesto, che invita a superare personalismi e campagne elettorali permanenti. “Vallo della Lucania merita un clima sereno, un confronto onesto, idee forti ma espresse con rispetto”, si afferma, ricordando che “alimentare sospetti, discredito e rancore non è impegno civico: è solo un modo sbagliato di fare politica”.