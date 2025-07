Vallo della Lucania: ieri l’intronizzazione della statua di San Pantaleone, un momento di fede e devozione

La comunità di Vallo della Lucania si è raccolta ieri sera intorno al suo Santo Patrono, in un momento di fede e devozione. Tanta partecipazione nella Cattedrale per l’intronizzazione della statua di San Pantaleone, portata dagli operatori della Sarim dalla sua nicchia all’artistico trono preparato affianco all’altare. A seguire la celebrazione della S.Messa officiata dal Vescovo Mons. Vincenzo Calvosa in occasione dell’anniversario della Dedicazione della Cattedrale. Oggi l’inizio del novenario in preparazione ai solenni festeggiamenti giubilari di quest’anno.

Le parole di Manlio Morra del Comitato Festa

“Per antica tradizione il giorno 17 provvediamo a collocare la statua del Santo Patrono sul suo trono appositamente realizzato, significatamente adornato con dei tessuti in rosso martirio. Il 17 luglio è il giorno in cui c’è la celebrazione della Dedicazione della Cattedrale e si apre il lungo periodo che porterà al giorno della festa il 27 luglio.

Da oggi ci sarà la tradizionale novena con l’utilizzo dell’organo Carelli e quindi entreremo man mano nel corso dei giorni in una fase sempre più vicina alla prima festa religiosa ma anche civile che facciamo a Vallo”, ha detto Manlio Morra del Comitato Festa San Pantaleone”, ha detto Manlio Morra del Comitato Festa San Pantaleone.

I prossimi appuntamenti

La festa di quest’anno si preannuncia unica e storica, per la prima volta infatti la Statua della Madonna delle Grazie parteciperà alla processione del 27 luglio insieme al Santo Patrono, un momento ricco di significato in questo periodo giubilare.

Dal 18 al 25 luglio il novenario di preparazione alla festa, ogni giorno ore 9.00 la Messa, alle ore 19.00 S.Rosario, S.Messa e Novena. Il 26 luglio, giorno di vigilia, alle ore 19.00 ci sarà la traslazione in Cattedrale delle Statue venerate in città, a seguire i Solenni Primi Vespri presieduti da SE. Mons. Calvosa, con la partecipazione del Capitolo Cattedrale e della Schola Cantorum “San Pantaleone” diretta dalla M. Santina De Vita. Alle ore 21.00 la traslazione in Cattedrale della Statua della Madonna delle Grazie. Il 27 luglio, giorno di festa, sono quattro S.Messe alla mattina (7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 e 11.00); alle ore 11.00 la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Rev.ma Mons Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa, con la partecipazione di S. E. Rev. ma Mons. Vincenzo Calvosa e del Capitolo Cattedrale, animata dalla Schola Cantorum “San Pantaleone”. Alle ore 19.00 la tradizionale processione per le vie cittadine. Il 28 luglio, dalle ore 19.00 la processione per accompagnare le statue dei Santi nelle rispettive sedi, a seguire la S.Messa, e la processione per la traslazione della statua della Madonna delle Grazie in S.Maria.

Ad arricchire la festa i complessi bandistici che saranno presenti quest’anno, “Città di Rutigliano” ( 26 e 27 luglio ) e “La Grande Banda del Cilento” (28 luglio), le luminarie della ditta “De Filippo” e lo spettacolo pirotecnico della Ditta Di Muoio. Concluderanno i solenni festeggiamenti nella serata del 29 luglio Sarah Toscano e i Bnkr44.