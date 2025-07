Vallo della Lucania, blocco dei lavori sul ponte di Angellara. Del Sorbo scrive alla Provincia: “Serve chiarezza”

A oltre un anno dalla chiusura del tratto stradale che collega Vallo della Lucania alla frazione Angellara, resta ancora fermo il cantiere per il rifacimento del ponte lungo la Strada Regionale 488. Sulla vicenda interviene nuovamente il consigliere provinciale Giuseppe Del Sorbo, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della Provincia di Salerno, Vincenzo Napoli, chiedendo chiarimenti sul prolungato stallo.

I lavori

Il tratto interessato è interdetto al traffico dal maggio 2023 a seguito di un cedimento strutturale. Da allora, il traffico veicolare, compresi mezzi di soccorso, pendolari e studenti, è costretto a utilizzare viabilità comunale secondaria, ritenuta non idonea a sostenere i volumi di traffico ordinari, con conseguenti disagi per l’intera area. Nel maggio 2024 l’area del ponte è stata formalmente consegnata alla ditta esecutrice dei lavori, ma a oggi gli interventi non sono ancora partiti. Il motivo del ritardo sarebbe legato alla mancata autorizzazione da parte della Soprintendenza, in quanto l’infrastruttura risulterebbe soggetta a vincoli culturali o paesaggistici.

Le richieste

Nell’interrogazione, Del Sorbo chiede alla Provincia di chiarire: quali siano, nel dettaglio, le richieste avanzate dalla Soprintendenza per il rilascio dell’autorizzazione, se l’ente abbia già presentato l’istanza necessaria, quali siano le tempistiche previste per l’ottenimento dei permessi, l’avvio del cantiere e la riapertura al traffico della Strada Regionale 488. “Non è accettabile – dichiara il consigliere – che a distanza di così tanto tempo i lavori siano ancora fermi. I cittadini hanno diritto a risposte chiare e a tempi certi per la risoluzione del problema”.