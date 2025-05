Una giornata di festa a Lustra grazie ai piccoli artisti

La comunità di Lustra ha vissuto un momento di grande emozione e gioia. I bambini della scuola primaria e dell’infanzia di Corticelle sono stati i protagonisti di una recita che ha toccato il cuore di tutti i presenti, superando il valore di “mille discorsi”. L’evento, ricco di risate, canzoni e applausi, ha visto anche qualche genitore “emozionato con il fazzoletto in mano”.

Il sindaco in pista da ballo con i bambini

L’atmosfera di festa e leggerezza ha coinvolto anche il primo cittadino Luigi GUerra, che ha partecipato attivamente allo spettacolo. “Mi hanno trascinato a ballare con loro! Non potevo dire di no: certe cose si fanno col sorriso e con l’anima leggera. Perché in fondo, anche da sindaco, si resta un po’ bambini”, ha dichiarato, sottolineando la spontaneità e l’autenticità del momento.

Un ringraziamento alla comunità e un messaggio per il futuro

L’evento è stato reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di insegnanti, genitori e di tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai piccoli protagonisti: “Grazie a voi, piccoli grandi artisti di Corticelle. Siete il futuro più bello che potessimo desiderare!“. Un messaggio che ribadisce l’importanza delle nuove generazioni e la fiducia nel loro potenziale per il futuro della comunità di Lustra.