Un progetto per riqualificare la scuola primaria e secondaria di Vibonati

Il Comune di Vibonati, guidato dal sindaco Manuel Borrelli, ha aderito all’avviso pubblico della Regione Campania per la formazione del parco progetti regionale di edilizia scolastica denominato “Scuola viva in cantiere”. L’Ente cilentano candiderà a finanziamento il progetto relativo all’intervento di “efficientamento energetico della scuola primaria e secondaria di I grado in Via Roma”, nell’importo complessivo di € 579.230,26.

Gli obiettivi

L’avviso, rivolto ai Comuni della Regione Campania, si pone come obiettivo la messa a norma degli edifici scolastici esistenti sul territorio regionale, mediante l’attuazione di interventi integrati riguardanti le componenti edilizie, strutturali ed impiantistiche, finalizzati all’incremento della performance degli edifici e al perseguimento della loro agibilità con conseguente mitigazione dei rischi connessi all’uso e riduzione dei consumi e di emissione di C02.

Maggiori risparmi per il Comune

L’Ente cilentano ha ritenuto opportuno e necessario partecipare all’avviso pubblico con un progetto che punta al restyling del complesso scolastico ubicato a Vibonati in Via Roma, prevedendo interventi di efficientamento energetico.

Operare un efficientamento energetico vuol dire intervenire per limitare gli sprechi di energia o migliorare il rendimento dei sistemi. A ciò si arriva ad esempio installando forme di energia pulita, opere di coibentazione, sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a led, installando nuovi impianti che aumentino l’efficienza o attraverso la sostituzione degli infissi. Diversi comuni in queste settimane stanno completando le procedure per avviare lavori grazie a fondi ministeriali e/o regionali.