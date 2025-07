Turista 70enne si ferisce al polpaccio con una sedia a sdraio: infermiera la salva sulla spiaggia del Marcellino

Questa mattina, sulla spiaggia del Marcellino lungo la Costa della Masseta, si è verificato un grave episodio che ha coinvolto, suo malgrado, una turista 70enne in vacanza ad Ascea. La donna era giunta in spiaggia con l’intento di trascorrere una giornata all’insegna del relax.

Un gesto maldestro causa una ferita profonda

Durante la permanenza in spiaggia, la turista si è accidentalmente procurata una profonda ferita al polpaccio, tranciandolo con la propria sedia a sdraio. Il momento di svago si è trasformato rapidamente in un’emergenza sanitaria.

L’intervento di un’infermiera

Provvidenziale è stato l’intervento di Desirè D’Alessandro, infermiera originaria di Agropoli, che si trovava casualmente sulla spiaggia. La professionista, 49enne, ha immediatamente prestato le prime cure alla malcapitata, riuscendo a tamponare l’emorragia con una fasciatura e ad evitare un’eccessiva perdita di sangue.

La macchina dei soccorsi si mobilita

Nel frattempo, la Capitaneria di Porto di Palinuro ha attivato tempestivamente la macchina dei soccorsi. Il personale della Guardia Costiera ha richiesto l’intervento dei volontari della Protezione Civile “Gruppo Lucano”, guidata dal Presidente Vito Bruno. Tramite il gommone, i soccorritori hanno raggiunto rapidamente la spiaggia del Marcellino e prelevato la turista.

Trasferimento in ospedale e cure mediche

La donna è stata trasferita alla struttura portuale di Scario, dove ad attenderla c’erano i sanitari del 118 a bordo dell’ambulanza. Successivamente, è stata trasportata all’ospedale “Immacolata” di Sapri per ricevere le necessarie cure mediche. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita, anche se sono stati necessari diversi punti di sutura.