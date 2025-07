Trentinara, un’estate all’insegna della musica e del divertimento: ecco il ricco cartellone di eventi

“rEstate a mille” è stato denominato così il vasto cartellone degli eventi estivi di Trentinara. Tante date pensate per offrire un’estate di divertimento e intrattenimento ai residenti, ma anche per accogliere i tanti turisti e i tanti visitatori che, soprattutto nella stagione estiva, affollano il borgo cilentano attratti dalle suggestive vie dell’amore, dagli scorci panoramici, dalle terrazze mozzafiato, da “Cilento in volo”, la famosa zipline.

Tra musica, spettacoli e cinema all’aperto

Il sindaco di Trentinara, Rosario Carione, raggiunto dalle telecamere e dai microfoni di InfoCilento, ha raccontato dell’importante programma stilato in sinergia con l’intera amministrazione e con tutte le associazioni del territorio: cinema all’aperto, spettacoli all’alba, eventi che uniscono musica di tutti i generi alla gastronomia tipica, insomma sarà un’estate ricchissima quella che animerà Trentinara