Trasporto pubblico, via libera al potenziamento delle tratte per gli studenti verso Agropoli

Via libera al potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale sulla direttrice Castellabate–Agropoli, utilizzata quotidianamente da numerosi studenti che raggiungono gli Istituti di istruzione secondaria della città di Agropoli.

La nota

Il mese scorso il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, aveva formalmente richiesto un rafforzamento del servizio Tpl esercito da Busitalia, evidenziando le criticità legate all’elevato numero di pendolari e alla necessità di garantire corse più adeguate alle esigenze della popolazione scolastica.

A seguito della richiesta, la società Busitalia ha effettuato un’analisi tecnica di fattibilità e ha formulato una proposta di rimodulazione delle linee 90 (Casalsottano–Agropoli) e 34 (Galdo–Salerno). “Una buona notizia per le nostre famiglie e per i tanti studenti di Castellabate che ogni giorno raggiungono gli Istituti superiori di Agropoli.

“Un risultato importante, frutto di un confronto costante e di un lavoro istituzionale serio, volto a tutelare il diritto allo studio e a migliorare concretamente la mobilità sul nostro territorio, specialmente per i nostri ragazzi”, il commento del primo cittadino Rizzo.