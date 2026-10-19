Tragedia a Pontecagnano, Antonio Milito muore a 15 anni: al vaglio la dinamica del sinistro

Aveva appena 15 anni Antonio Milito, il ragazzo di Pagliarone, frazione di Montecorvino Pugliano, morto sabato mattina in un drammatico incidente stradale a Pontecagnano Faiano. Una tragedia che ha sconvolto la provincia di Salerno, strettasi nel dolore di una famiglia per una giovane vita spezzata troppo presto.

La dinamica dell’incidente in Corso Italia

L’incidente si è verificato lungo Corso Italia, all’altezza dell’incrocio con via Stadio. Antonio era in sella al suo motorino e procedeva in direzione Salerno quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un’automobile che si stava immettendo sulla carreggiata. Lo scooter avrebbe quindi invaso la corsia opposta, impattando contro un autobus di linea diretto verso Battipaglia. La dinamica resta tuttora al vaglio degli investigatori, impegnati a chiarire con esattezza le fasi dello scontro.

L’intervento dei soccorsi e le indagini in corso

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 e della Croce Rossa, che hanno tentato a lungo di rianimare il quindicenne. Ogni tentativo, purtroppo, si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del conducente dell’automobile, un uomo di 43 anni residente a Baronissi, che dopo l’impatto ha proseguito la marcia, fermandosi poco più avanti. Ascoltato dagli agenti della Polizia Municipale di Pontecagnano Faiano, l’uomo avrebbe dichiarato di non essersi accorto di quanto accaduto. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza e i rilievi effettuati sul posto saranno fondamentali per ricostruire la vicenda e accertare eventuali responsabilità. Secondo le prime evidenze, non vi sarebbe stato un contatto diretto tra l’auto e lo scooter.

Il cordoglio delle istituzioni e il lutto cittadino

Al dolore dei familiari si è unita la vicinanza delle istituzioni locali. Il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ha disposto la sospensione delle iniziative comunali previste per la giornata di sabato, annunciando inoltre la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con i funerali.

«Da sindaco e da papà, ho vissuto un momento che mi ha profondamente segnato. Davanti a una tragedia così grande, ogni parola sembra troppo piccola», ha dichiarato Lanzara, esprimendo partecipe cordoglio alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene ad Antonio.

Sconcerto e lutto anche nel comune di Bellizzi, dove il sindaco Mimmo Volpe ha annullato le manifestazioni in programma. «Una giovane vita spezzata. Un dolore immenso. Siamo vicini alla mamma e al papà», ha scritto il primo cittadino, facendosi interprete del sentimento dell’intera comunità.

Mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio del tragico sinistro, resta il profondo sconcerto per la scomparsa prematura di Antonio, una tragedia che lascia tre comunità unite nel cordoglio.