Torraca: a fuoco deposito illecito di rifiuti in un’area comunale. L’allarme della minoranza

Una situazione di degrado ambientale e potenziale pericolo per la salute pubblica è stata segnalata nel Comune di Torraca. Il consigliere comunale di minoranza, Domenico Bruno, ha formalmente indirizzato una comunicazione al Sindaco del Comune di Torraca, e per conoscenza al Responsabile Ufficio Vigilanza, al Comando Stazione Carabinieri Forestali, all’ARPAC – Dipartimento Provinciale di Salerno e all’ASL Salerno – Dipartimento di prevenzione. La segnalazione evidenzia una problematica che si protrae da diversi giorni e che riguarda la gestione di un’area comunale.

Incendio e rifiuti non conformi in area comunale

La denuncia del consigliere Domenico Bruno verte sulla presenza di un “focolaio attivo di combustione” in un’area comunale. Questa zona, in teoria, dovrebbe essere destinata esclusivamente al deposito temporaneo dell’erba tagliata. Tuttavia, dalle “esalazioni maleodoranti e da diverse testimonianze”, si è potuto constatare che nel sito sarebbero stati scaricati anche “rifiuti non conformi”. Tra i materiali indicati figurano “plastiche e pneumatici”, “manifesti pubblicitari rimossi dalle bacheche comunali”, con il sospetto che ciò sia avvenuto “con ogni probabilità ad opera di soggetti incaricati dal Comune stesso”, oltre ad “altri rifiuti potenzialmente pericolosi”.

Le richieste della minoranza per un intervento immediato

Alla luce di quanto segnalato, il consigliere Domenico Bruno ha richiesto un “immediato intervento di verifica, messa in sicurezza dell’area, bonifica e ripristino delle condizioni ambientali”. Ulteriormente, sono state formulate precise richieste all’amministrazione: fornire “evidenza di permessi e/o autorizzazioni allo scarico in tale area”, procedere all’“individuazione dei responsabili del conferimento”, all’“interruzione immediata di pratiche scorrette da parte di operatori incaricati dal Comune”, all’“attivazione degli organi di controllo competenti (ARPAC, ASL, Carabinieri Forestali)” e all’“informazione trasparente ai cittadini in merito alla natura e alla pericolosità dell’incendio in corso”. Il consigliere Bruno ha sottolineato il proprio ruolo istituzionale nel voler “evidenziare tali criticità e sollecitare un’azione rapida e responsabile da parte dell’Amministrazione comunale, prima che la situazione degeneri ulteriormente”. La comunità di Torraca attende ora un “riscontro urgente e dovuto” in merito a questa grave situazione ambientale.