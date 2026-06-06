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Torneo delle Parrocchie: ad Agropoli una festa di sport, giovani e valori sani

Al via la seconda edizione del Torneo delle Parrocchie della Diocesi di Vallo della Lucania. Vince la Parrocchia S. Antonio, ma a trionfare sono il fair play e l'inclusione.

Redazione Infocilento

Ha preso ufficialmente il via la seconda edizione del tanto atteso Torneo delle Parrocchie, promosso dalla Diocesi di Vallo della Lucania; il torneo si è aperto lo scorso lo scorso 2 giugno con la prima categoria della fase zonale di Agropoli che ha regalato un pomeriggio di sport, emozioni e, soprattutto, sani principi.

Più di una partita: una festa di educazione e rispetto

“Se qualcuno pensava che si trattasse semplicemente di un torneo di calcio giovanile, si sbagliava di grosso. Il vero spettacolo si è visto dentro e fuori dal rettangolo di gioco. È stato un pomeriggio splendido, illuminato dall’educazione, dal rispetto reciproco e dalla gioia pura dei piccoli atleti”, fanno sapere dalla diocesi vallese.

“Un plauso speciale va agli animatori e alle famiglie presenti sugli spalti, capaci di trasformare l’evento in una vera e propria festa di comunità. Il loro supporto pacifico e protettivo ha dimostrato come lo sport possa ancora essere un veicolo fondamentale per trasmettere i valori della condivisione e dell’inclusione”, hanno aggiunto.

Il verdetto del campo: trionfa la Parrocchia S. Antonio

Sul piano prettamente sportivo, i match sono stati avvincenti e combattuti, ma sempre all’insegna del fair play. A conquistare il gradino più alto del podio in questa prima tappa è stata la squadra della Parrocchia S. Antonio di Agropoli, rappresentata dai fantastici bambini dell’Oratorio Lilium, che hanno festeggiato una vittoria meritata a suon di gol e sorrisi.

Tanti meriti però anche alle altre due compagini che hanno dato anima e corpo in campo:

  • Parrocchia San Matteo di Albanella: splendidamente rappresentata dai ragazzi dell’Oratorio di Albanella, che hanno mostrato un grandissimo spirito di squadra.
  • Le Parrocchie di Ogliastro Cilento: scese in campo con i colori dell’Oratorio Noi, capaci di distinguersi per grinta, correttezza e determinazione.

Un inizio promettente tra amicizia e crescita

“Vedere i bambini stringersi la mano e abbracciarsi a fine partita, indipendentemente dal risultato, è la dimostrazione che il vero obiettivo di questo torneo è stato pienamente raggiunto. La seconda edizione del Torneo delle Parrocchie è appena iniziata, ma se il buongiorno si vede dal mattino, ci aspettano settimane ricche di bellissime emozioni, amicizia e grande crescita per tutti”, hanno poi concluso gli organizzatori.

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