Torneo delle Parrocchie: ad Agropoli una festa di sport, giovani e valori sani

Ha preso ufficialmente il via la seconda edizione del tanto atteso Torneo delle Parrocchie, promosso dalla Diocesi di Vallo della Lucania; il torneo si è aperto lo scorso lo scorso 2 giugno con la prima categoria della fase zonale di Agropoli che ha regalato un pomeriggio di sport, emozioni e, soprattutto, sani principi.

Più di una partita: una festa di educazione e rispetto

“Se qualcuno pensava che si trattasse semplicemente di un torneo di calcio giovanile, si sbagliava di grosso. Il vero spettacolo si è visto dentro e fuori dal rettangolo di gioco. È stato un pomeriggio splendido, illuminato dall’educazione, dal rispetto reciproco e dalla gioia pura dei piccoli atleti”, fanno sapere dalla diocesi vallese.

“Un plauso speciale va agli animatori e alle famiglie presenti sugli spalti, capaci di trasformare l’evento in una vera e propria festa di comunità. Il loro supporto pacifico e protettivo ha dimostrato come lo sport possa ancora essere un veicolo fondamentale per trasmettere i valori della condivisione e dell’inclusione”, hanno aggiunto.

Il verdetto del campo: trionfa la Parrocchia S. Antonio

Sul piano prettamente sportivo, i match sono stati avvincenti e combattuti, ma sempre all’insegna del fair play. A conquistare il gradino più alto del podio in questa prima tappa è stata la squadra della Parrocchia S. Antonio di Agropoli, rappresentata dai fantastici bambini dell’Oratorio Lilium, che hanno festeggiato una vittoria meritata a suon di gol e sorrisi.

Tanti meriti però anche alle altre due compagini che hanno dato anima e corpo in campo:

Parrocchia San Matteo di Albanella: splendidamente rappresentata dai ragazzi dell’Oratorio di Albanella, che hanno mostrato un grandissimo spirito di squadra.

splendidamente rappresentata dai ragazzi dell’Oratorio di Albanella, che hanno mostrato un grandissimo spirito di squadra. Le Parrocchie di Ogliastro Cilento: scese in campo con i colori dell’Oratorio Noi, capaci di distinguersi per grinta, correttezza e determinazione.

Un inizio promettente tra amicizia e crescita

“Vedere i bambini stringersi la mano e abbracciarsi a fine partita, indipendentemente dal risultato, è la dimostrazione che il vero obiettivo di questo torneo è stato pienamente raggiunto. La seconda edizione del Torneo delle Parrocchie è appena iniziata, ma se il buongiorno si vede dal mattino, ci aspettano settimane ricche di bellissime emozioni, amicizia e grande crescita per tutti”, hanno poi concluso gli organizzatori.