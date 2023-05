Torna a Castellabate Lungomare Vivo: tre domeniche all’insegna dell’intrattenimento

Dopo il grande successo dello scorso anno, tornano anche quest’anno gli appuntamenti di Lungomare Vivo organizzati dal Comune di Castellabate. A partire da domenica 14 maggio, Punta dell’Inferno nella frazione marinara si animerà con musica, arte, cultura, intrattenimento per bambini e artigianato per permettere a tutti, grandi e piccini, di godere della bellezza del litorale nei caldi pomeriggi domenicali di maggio.

Tre appuntamenti per tutti i gusti

Gli appuntamenti di Lungomare Vivo si svolgeranno il 14, il 21 e il 28 maggio a partire dalle ore 17:00. Le attività saranno molte e diverse per accontentare grandi e piccini, per intrattenere, divertire ed allietare le domeniche di maggio e far godere dell’incredibile bellezza e spettacolarità del lungomare al tramonto.

Le parole del sindaco e dell’assessore

Il sindaco Marco Rizzo ha dichiarato: “Questa iniziativa viene riproposta anche quest’anno visto il grande successo riscosso lo scorso anno. La musica, l’arte, la cultura e l’intrattenimento per i più piccoli, unitamente alla possibilità di fruire il lungomare in versione totalmente pedonale, renderanno unici ed imperdibili i pomeriggi domenicali nella nostra frazione marinara“.

L’assessore Nicoletta Guariglia ha aggiunto: “Dopo il grande successo dello scorso anno siamo entusiasti di riproporre gli appuntamenti di Lungomare Vivo. Questi pomeriggi domenicali organizzati a due passi dal mare riusciranno non solo ad essere valido intrattenimento per tutti ma anche motivo di incentivo all’economia e al commercio del nostro intero territorio in questo periodo primaverile”.

L’invito del Consigliere Clemente Migliorino

Infine, il Consigliere Clemente Migliorino ha affermato: “La prima edizione dell’anno scorso è stata una prova, quest’anno sarà la conferma. Questa iniziativa conferma appunto quanto il territorio abbia bisogno di destagionalizzare il proprio turismo soprattutto nel periodo che precede l’estate. Ci saranno tante attività, intrattenimento e soprattutto divertimento per famiglie, giovani e bambini: per questo vi aspettiamo il 14, il 21 e il 28 maggio per divertirci insieme!“.