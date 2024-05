Elezioni amministrative: la situazione nei comuni del Golfo di Policastro

Le elezioni amministrative, in programma i prossimi 8 e 9 Giugno, entrano nel vivo. Mancano pochi giorni alla presentazioni delle liste elettorali, che avverrà entro le ore 12 del prossimo 11 Maggio. Sono in totale cinque i Comuni del Basso Cilento e del Golfo di Policastro dove si voterà per la formazione del nuovo consiglio comunale. Più precisamente sono chiamati alle urne i cittadini di: Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Morigerati, Torraca e Torre Orsaia.

La situazione a Casaletto Spartano

Una tornata elettorale che, salvo stravolgimenti dell’ultima ora, vedrà presenti 4 dei cinque Sindaci ancora in carica. A Casaletto Spartano a proporsi nuovamente, per i prossimi 5 anni, sarà infatti il Sindaco Concetta Amato alla quale, secondo indiscrezioni, si contrapporrà la compagine politica guidata da Giacomo Scanneli, già Sindaco del piccolo comune dell’entroterra cilentano.

Qui Caselle in Pittari

A Caselle in Pittari a scendere in campo sarà nuovamente Giampiero Nuzzo che, secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, dovrà vedersela con due diversi gruppo politici che tenteranno di conquistare la maggioranza del consiglio comunale.

Torraca e Torre Orsaia

A Torraca, per il terzo mandato consecutivo, a candidarsi come capolista è il Sindaco in carica Francesco Bianco che dovrà vedersela con la compagine politica guidata dal Capolista Daniele Filizola, che nei giorni scorsi ha ufficilizzato la sua candidatura.

A Torre Orsaia, come dichiarato con largo anticipo nelle scorse settimanr, a proporsi agli elettori è il Sindaco Pietro Vicino al quale si contrapporra con molta probabilità un dolo gruppo politico.

Novità a Morigerati

Diversa la situazione invece nel Comune di Morigerati dove a candidarsi per la carica di primo cittadino sarà l’ex Sindaco Cono D’Elia che si candiderà al posto del primo cittadino in carica Vincenzina Prota che molto probabilmente ha deciso di passare il suo testimone e non scendere nuovamente in campo.