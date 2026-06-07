Stio, via libera all’elisuperficie per le emergenze: progetto da 460mila euro

Stio punta ad implementare i servizi di soccorso sul territorio: la Giunta comunale, guidata dal sindaco Giancarlo Trotta, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di “realizzazione di elisuperficie a servizio delle attività di emergenza e soccorso”, che prevede un costo complessivo di 460.500,00 €.

Localizzazione e dettagli tecnici dell’opera

Il progetto prevede la realizzazione di una elisuperficie a livello del terreno nell’area pianeggiante posta in prossimità del campo sportivo comunale, a nord del centro abitato, destinata a supportare le attività di emergenza, soccorso sanitario, protezione civile e pubblica utilità.

L’intervento è finalizzato alla creazione di un’infrastruttura operativa completa, dotata di superficie di atterraggio e decollo, area di sicurezza, sistema di regimazione delle acque meteoriche, segnaletica orizzontale, impianto di illuminazione, presidio antincendio e locale tecnico dedicato.

Finanziamenti statali e prevenzione del rischio nelle Aree Interne

L’opera è finanziata dallo Stato nella sua interezza, con i fondi di cui all'”avviso pubblico per la selezione di piani di interventi di prevenzione del rischio sismico, sviluppo su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d’arte stradali nei territori delle Aree Interne”.