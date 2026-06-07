Sport: Saverio Miglionico trionfa alla 17esima Coppa “Città di Montesano sulla Marcellana”

Pennellando con la sua Osella PA21 su un percorso di 3900 metri tirato a nuovo per il debutto nel calendario della massima serie ACI Sport, Saverio Miglionico ha vinto la 17ma edizione dello slalom “Coppa Città di Montesano sulla Marcellana”, conquistando il terzo successo consecutivo della gara campana, questa volta, per la prima volta valida per il Campionato Italiano Assoluto ACI Sport.

“Dominare questa corsa che sento mia davanti ai plurititolati big del circus italiano è una grande soddisfazione – ha dichiarato il pilota lucano portacolori della scuderia Ro Racing all’arrivo-. Il percorso merita la scena tricolore. Questa vittoria mi ha dato inoltre nuova fiducia- ha aggiunto Miglionico, già campione italiano nel 2017, autore di una gara in crescendo conclusa con un imprendibile tempo di 2’43,05 impiegato per coprire i 3900 metri della provinciale 103 da Arena Bianca fino all’abitato del paese.

Si sono dovuti accontentare del secondo e del terzo posto i campioni campani Luigi Vinaccia, su Osella PA 6/9 il migliore in gara uno con il tempo di 2’46.48, e Salvatore Venanzio, impreciso nei primi due passaggi e abile a portare a casa il risultato grazie al 2’47.78 fissato in gara 3 su Nova Proto NP03 2000 motorizzata Honda.

I protagonisti della Top Ten e i leader di gruppo

Sono campani anche il quarto ed il sesto assoluti, rispettivamente Pasquale Amatruda, dominatore dell’ultimo slalom tricolore in Molise, su Radical Prosport Suzuki, e Gianluca Miccio, in piena corsa campionato su Radical SR4 1600. E’ pugliese il quinto piazzamento, ottenuto dal lucerino Domenico Palumbo su Radical SR4 Suzuki.

Un altro lucano, il melfese Lorenzo Mossucca, è settimo, al volante di una Radical SR4, seguito dal siciliano Silvio Fiore su Radical SR4 1150 Aprilia. Chiudono la top ten il frusinate Adriano Ricci fu Formula Gloria E2SS, ed il locale Pietro Romano su Radical Prosport del team The Giant.

Il genovese Alessandro Polini, undicesimo assoluto è il leader tra le silhouette a bordo di una Polini 01. Mattatore tra i kart cross è il campano Giuseppe Esposito, su Speedcar. Negli altri gruppi il successo è andato a Roberto Telesca, su Renault 5 gt turbo E1 Italia, a Carlo Romano, su Peugeot 106 RS Plus, a Mauro Paolillo, su Peugeot 106 Speciale Slalom, a Natalio Ostuni su vettura analoga Racing Start. Nel numeroso Gruppo N il dominio è di Alfredo Ragno su Renault Clio Williams, davanti a Niki Icuchi, su Peugeot 106, e Francesco Nicolò su Citroen Saxo vts. Vittoria in solitaria per Gianni Lauria, su Peugeot 106 gr A, e Raffaele Pagano, su bicilindrica Fiat 500.

L’alburno Carmine Candela ha tirato segno la gara riservata alle auto storiche con la sua Peugeot 106. Alza a coppa dame la potentina Paola Pepe su Citroen Saxo Vts RS, tra i giovani Under 23 conserva la leadership nonostante problemi al cambio.

Un successo di pubblico e organizzazione

Con il record stagionale di 71 partenti e davanti ad un numeroso pubblico, presente su tutto il percorso, dalla partenza all’arrivo nell’abitato del paese, la corsa organizzata da Basilicata Motorsport con il patrocinio del Comune di Montesano S.M. e della Provincia di Salerno, ha riscosso successo e grande interesse, valida anche per il Trofeo Centro Sud, per la Coppa 3° zona e per il 23° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata).