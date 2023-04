Si radunano a Paestum le Guide Ambientali Escursionistiche

L’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) rappresenta coloro che per professione accompagnano le persone nella Natura. Quest’anno, l’annuale Meeting di primavera si terrà presso il Salone “Open – Outdoor Experiences”, la prima edizione di una manifestazione che racchiude tutte le principali realtà dell’universo dell’outdoor. L’evento è in programma dal 14 al 16 aprile presso il Centro Espositivo Next di Capaccio Paestum.

Corsi di formazione, aggiornamenti e incontri sulle tematiche più importanti ed attuali

Il Meeting di primavera di AIGAE richiama ogni anno diverse centinaia di guide provenienti da tutta Italia. L’evento offre corsi di formazione, aggiornamenti e incontri sulle tematiche più importanti ed attuali riguardanti la guida ambientale escursionistica.

In questa edizione, ci sarà un momento di confronto importante: Giovanni Russo condividerà la propria professionalità ed esperienza nel costruire percorsi adatti alle persone disabili, rendendo il mondo del turismo outdoor ancora più inclusivo. L’incontro è in programma venerdì 14 aprile alle ore 15.00.

Il turismo acquatico e la tutela dell’ambiente marino

Sempre venerdì, è in programma un modulo dedicato alle potenzialità delle guide ambientali escursionistiche in ambiente acquatico. Il nostro polmone blu va tutelato e salvaguardato attraverso un turismo consapevole. Le GAE possono far conoscere a sempre più persone l’immensa bellezza del mondo marino in maniera sostenibile e non invasiva.

L’importanza delle GAE per lo sviluppo turistico locale

Infine, sabato alle 9.00, ci sarà un momento di dibattito sull’importanza delle GAE per lo sviluppo turistico locale. L’Italia possiede un patrimonio di inestimabile valore racchiuso nei paesi e nei borghi spesso poco conosciuti e valorizzati.

Le guide ambientali escursionistiche possono promuovere, con i propri percorsi, questi territori generando tutta una serie di benefici economico-sociali per la comunità che li abita. Interverranno diverse GAE con la propria peculiarità, spaziando dalle escursioni musicali all’archeotrekking, fino ad arrivare al baby walk, percorsi adatti alle famiglie con bambini 0-3 anni.

Inoltre, sempre più donne scelgono di diventare guide ambientali escursionistiche per bilanciare al meglio la vita lavorativa con quella di mamma. Il 43% dei soci AIGAE è donna.