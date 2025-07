Sessa Cilento, torna il festival “Segreti d’Autore”: si parte con Neri Marcorè

Nello scenario di Palazzo Coppola a Valle di Sessa Cilento, torna il festival Segreti d’Autore, ideato da Ruggero Cappuccio con la direzione artistica di Nadia Baldi e giunto alla XV edizione.

Il Festival

Si parte il 27 luglio con una serata dedicata a Neri Marcorè. All’attore sarà conferito il premio Segreti d’Autore 2025, opera d’arte di Mimmo Paladino. Marcorè, dialogando con Nadia Baldi, ripercorrerà insieme al pubblico le tappe più significative della sua carriera. Il festival si concluderà il 10 agosto. Nei prossimi giorni sarà consultabile il programma completo degli appuntamenti.

“Segreti d’Autore” risponde sempre meglio e di più alla definizione che in una scorsa edizione ne diede la stessa direttrice artistica Baldi: “un angolo di libertà creativa e culturale”; il risultato di “un lavoro serio e appassionato” che da più di un decennio, ormai, porta la firma di Ruggero Cappuccio e della sua affiatata squadra.

Le passate edizioni

Negli anni sono stati numerosissimi gli ospiti che hanno dato lustro alla rassegna: Gigi Proietti, Riccardo Muti, Luca Zingaretti, Marisa Laurito, Alessandro Preziosi, solo per citarne alcuni. Tuttavia non solo Cinema e Spettacolo, anche Scienze, Ambiente e Legalità rappresentano temi importanti per il festival: tra gli appuntamenti di maggior rilievo si ricordi quello del 2021 con l’allora Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho.

Segreti d’Autore si conferma dunque l’evento culturale di punta nell’area del Monte Stella creando attesa e registrando, ogni anno, grandissima partecipazione di pubblico.