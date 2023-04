Serie di furti ad Agropoli. Preoccupazione tra i residenti

Il tam-tam sui social era scattato ieri sera. Un tentativo di furto era stato sventato in località Marrota di Agropoli. Immediatamente era scattato l’allarme. «Fate attenzione» dicevano i residenti della zona, indicando come potenziale pericolo tre persone, probabilmente giovani, a bordo di una Golf Azzurra su cui si sarebbero dati alla fuga.

I timori per i furti sul territorio

L’incubo della presenza di malviventi sul territorio, però, è divenuto ben presto realtà. Diverse le abitazioni visitate dai malviventi, in particolare in località Moio. Alcune famiglie hanno segnalato di aver ricevuto la visita di balordi. C’è chi ha trovato una catena o una serratura danneggiata, chi ha scoperto che i ladri erano riusciti ad entrare in casa e a portare via denaro e preziosi.

L’intervento della politica

Diverse le famiglie che hanno segnalato episodi del genere e sul caso si è innescato anche il dibattito politico.

“L’amministrazione Mutalipassi agisca e dia un supporto alle forze dell’ordine!

Attivare subito, il servizio di videosorveglianza monitorata h24 sul territorio comunale,

Le forze dell’ordine tutti i giorni contrastano il fenomeno aumentando i controlli. Purtroppo il personale esiguo e un vastissimo territorio di competenza, rende difficilissima la loro azione“, dice il consigliere di minoranza Massimo La Porta.

Anche i cittadini, in particolare quelli della frazione Moio, chiedono più controlli.